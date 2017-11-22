«الأحيدب»: لا أستغرب إهمال الأطباء الفاسدين ولكن دفاع البعض عنهم

تواصل – الرياض:

حذَّر الكاتب محمد الأحيدب من إهمال الأطباء الفاسدين، وقال إنه تشرف بالدفاع عن المرضى المهمَلين على مدى 37 عاماً، واستغرب أن يجد من يدافع عن الأطباء الفاسدين ويدعمهم.

جاء ذلك في تغريدة لـ”الأحيدب”، على حسابه في “تويتر” قال فيها: “تشرفت بالدفاع عن حقوق المرضى المهملين على مدى ٣٧ سنة، لم أستغرب إهمال بعض الأطباء الفاسدين وحاربتهم، ومستمر، إنما أستغرب مَن يدافع عنهم ويواليهم بالدعم والتحيز!”.

وتساءل: ألا يخاف غضب الله وأن يصيبه أو أحد أحبابه في الدنيا بعض أو كل أمراض مَن ظُلموا وأُهملوا؟ وفي الآخرة عذاب أليم.