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17 حالة انزلاق في ساحات المسجد النبوي

17 حالة انزلاق في ساحات المسجد النبوي
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تواصل – المدينة المنورة:

كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمدينة المنورة خالد السهلي عن مباشرة الفرق الإسعافية لـ17 حالة سقوط (انزلاق) بالقرب من المسجد النبوي الشريف وفي المنطقة المركزية، مشيراً إلى أن بقية البلاغات المتلقاة كانت لحوادث أو حالات مرضية لم تتجاوز المعدل الطبيعي.

وفي صعيد متصل وتزامناً مع التحذيرات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني حول التغييرات المناخية التي ستشهدها المنطقة فقد قامت هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة برفع أهبة الاستعداد والجاهزية داخل المدينة والمحافظات التابعة لها.

وبين السهلي بأنه في حالة الاحتياج أو زيادة الحالات عن المعدل الطبيعي اليومي للحالات وحدوث أي طارئ لا قدر الله سيتم على الفور بدء العمل بخطة الطوارئ وإشعار جميع الموظفين بذلك واستدعاؤهم وتشغيل مركز الإسناد والدعم بالطاقة القصوى.

الجدير بالذكر بأنه تم توجيه 4 فرق إسعافية وخمس فرق تطوعية للتمركز بساحات المسجد النبوي حتى انتهاء الحالة المطرية.

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