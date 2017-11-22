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الجبير: لا حلَّ للأزمة السورية دون توافق وإجماع يُحقق تطلعات الشعب

الجبير: لا حلَّ للأزمة السورية دون توافق وإجماع يُحقق تطلعات الشعب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير خارجية المملكة عادل الجبير، أنه لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري وإجماع يحقق تطلعات الشعب وينهي معاناته على أساس إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254.

جاء ذلك في كلمته صباح اليوم خلال الاجتماع الموسع لفصائل المعارضة السورية الذي انطلق بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضح “الجبير” أن الاجتماع يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، متوقعا أن يفتح الاجتماع آفاقا جديدة للحل في سوريا.

وخلال كلمته في المؤتمر، قال الجبير للمعارضة السورية “أنتم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت هذا الشعب العزيز وتحقق الحل والانتقال إلى مستقبل جديد والمملكة تؤكد أنها ستقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق”.

وتابع قائلاً: “الشعب السوري في كل مكان ينظر إليكم بأمل وينتظر منكم نتائج ملموسة لتحقيق تطلعاته، خصوصا وأن الأزمة السورية تمر بمرحلة دقيقة وهي تعيش عامها السابع”.

من جانبه قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: إن على المعارضة السورية أن تشكل وفداً سورياً موحداً لمباحثات جنيف”.

وأضاف ديستورا خلال كلمته بالمؤتمر “لا بد أن تكون هناك طريقة للوصول إلى حل سياسي في سوريا، ولا بد أن نتوصل لإطار للعملية السياسية في سوريا”.

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