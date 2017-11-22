طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر في الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن خدمات الاتصالات سواء الثابت أو الجوال، ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، التي سيبدأ العمل بها في الأول من شهر يناير المقبل.

وقالت المصادر وفقاً لـ “المدينة”: إن الضريبة ستحتسب من قيمة فاتورة العميل بنسبة 5%، وتضاف النسبة المستقطعة على إجمالي المبلغ المستحق في الفاتورة الصادرة، مضيفة أن الشركات المزودة للخدمة ستحصل منها الضريبة أيضاً شهرياً إذا كانت إيراداتها تزيد على 40 مليون ريال بعد تقديمها الإقرار الضريبي.

في السياق ذاته، جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال إلى المسارعة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة والتحقق من جاهزيتها لتطبيق الضريبة.

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