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تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
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تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

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تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

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تواصل- فريق التحرير:

قالت شركة المياه الوطنية، تعليقاً على مقطع فيديو متداول يرصد عمالاً يعملون على فتح مناهل شبكة الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، إن فتح مناهل الصرف الصحي يُعرِّض المارة ومستخدمي الطريق للخطر.

وأوضحت الشركة، أن شبكات الصرف الصحي لم تُصمَّم لاستيعاب وتصريف مياه الأمطار، إنما صممت للغرض الذي أنشئت لأجله، وفتحها بالطريقة التي أظهرها المقطع المتداول خطأً يضر بالشبكات نفسها، كما يُعرِّض الآخرين للخطر.

وكان مقطع فيديو متداول، وثق فتح عدد من العمالة في أحد شوارع جدة مناهل شبكة الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، وهو ما استنكرته شركة المياه الوطنية وحذرت منه.

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