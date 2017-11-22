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«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
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تواصل فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي – بتوفيق من الله عز وجل – من الإطاحة بخمسة تشكيلات عصابية منفصلة عن بعضها البعض مكونة من 19 متهماً (14 مواطناً، و5 وافدين – يمني و4 من الجنسية الأثيوبية- يقيمون في البلاد بصفة غير نظامية) تورطوا في ارتكاب (72) حادثة سرقة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن هذه الجرائم تمثلت في الدخول على مقار سكن العمالة الوافدة من العزاب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح، ونشل الحقائب النسائية والهواتف المحمولة وارتكاب الفرار.

وأضاف أنه وبمناقشة المتهمين أقروا جميعهم بما نُسب إليهم من جرائم وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات، وبتركيز التحقيق معهم أقروا بارتكاب عدد من الجرائم لم يتقدم أصحابها ببلاغاتهم لدى مراكز الشرط وجاءت مطابقة للواقع، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم، حيث تجاوزت قيمة مسروقاتهم النقدية والعينية ربع مليون ريال.

وأشار الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض إلى أنه جرى التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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