رويترز: شركات عالمية تتنافس على عطاءات لبناء مفاعلَين نوويين بالسعودية

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة، عن مساعي شركات عالمية للمنافسة في عطاء بمليارات الدولارات لبناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية، وفقاً لما نقلته “رويترز” عن ثلاثة مصادر متخصصة في صناعة المفاعلات النووية.

وأكدت المصادر المتخصصة في صناعة المفاعلات النووية، أن مؤسسة “وستنجهاوس” المملوكة لشركة توشيبا، تجري محادثات مع شركات أمريكية أخرى، لتشكيل كونسورتيوم بهدف المنافسة في عطاء بمليارات الدولارات لبناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية.

وبحسب “الاقتصادية” فستكون المشاركة في المناقصة خطوة مهمة لشركة بناء المفاعلات وستنجهاوس التي عانت مشكلات مع الدائنين في وقت سابق من العام، وإذا انضمت شركات أخرى إلى الكونسورتيوم، فسيظهر ذلك أنها لا تزال تعتقد أن المفاعلات AP1000 منافس قادر على البقاء أمام المفاعلات الأخرى التي تنتجها فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والصين.

وقالت شركات روسية وكورية جنوبية بالفعل إنها تخطط لتقديم عروض في صفقة ينظر إليها كأحد الآفاق الواعدة في صناعة المفاعلات النووية العالمية.

وقال مصدر مطلع على المباحثات، إن وستنجهاوس تجري محادثات مع إكسيلون الأمريكية لتشكيل كونسورتيوم ربما يتضمن أيضاً شركات أمريكية أخرى مثل بكتل كورب للمقاولات الصناعية.

وأضاف: “إنهم يشكلون فريقاً يستطيع الوفاء بجميع المتطلبات”، مشيراً إلى التكنولوجيا والأمن والإنشاءات والوقود وإعادة التدوير. وقال مصدر ثانٍ بالقطاع: إن وستنجهاوس وبكتل تعملان معاً، لافتاً إلى أن وستنجهاوس تُعد عرضاً للمناقصة وتأمل بالقطع في المشاركة.

وقال مصدر: إن الشركات لديها مهلة حتى أواخر (ديسمبر) للاستجابة لطلب تقديم المعلومات، وأن المجموعة الأمريكية تستكشف إمكانية الحصول على تمويل من البنوك ومن بنك الصادرات.

وسيجعل برنامج الطاقة النووية السعودية الدولة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تستفيد من الطاقة النووية، بعد الإمارات التي تخطط العام القادم للبدء في بناء المفاعل الأول من أربع مفاعلات نووية تبنيها كوريا الجنوبية.

وكانت المملكة، أرسلت طلبات لتقديم المعلومات إلى مصنعي المفاعلات في أنحاء العالم الشهر الماضي، وذلك في خطوة أولى صوب طرح مناقصة رسمية، وذلك بهدف استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من أجل الاستهلاك المحلي.

وتخطط السعودية لتوليد 17.6 جيجاوات كهرباء من الطاقة النووية بحلول 2032، وهو ما يعادل إنتاج ما يصل إلى 17 مفاعلاً.