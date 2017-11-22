«كميات الأمطار» تثير أزمة.. خلاف بين «الأرصاد» وجامعة الملك عبد العزيز في تقديرها

تواصل – فريق التحرير:

توعدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة مَن أسمتهم مطلقي الشائعات عن كميات الأمطار، مؤكدة أنها ستلاحقهم وتحيلهم لجهات الاختصاص لتوقيع العقوبات المناسبة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسين القحطاني أنه تتم حاليا مراقبة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث معلومات مغلوطة، ويجب ألا يلتفت إلى أية أرقام أخرى متداولة، لأن الهيئة هي الجهة الرسمية المخولة بإعلان حالة الطقس وكمية الأمطار، لافتاً إلى أن الأرقام المعلنة من الهيئة كانت من المحطات الرئيسية التابعة للأرصاد، التي أشارت إلى أن كميات الأمطار تراوح بين 25/30 ملم، مبيناً أنه سيتم لاحقاً إعلان كميات الأمطار التي قد تهطل اليوم (الأربعاء).

ورداً على ما أعلنته جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز التميز لأبحاث التغير المناخي من أن الكميات تتعدى الـ56 ملم، اكتفى القحطاني بالقول: «الأرقام التي أعلنتها الجامعة تمثل نفسها»، حسب “عكاظ”.

من جانبه، تمسك مدير مركز التميز بالجامعة الدكتور منصور المزروعي بالتأكيد على أن كمية الأمطار التي هطلت حتى أمس، وفق مرصد الجامعة، هي 56.9 ملم، وهي أمطار تعد غزيرة.

يذكر أن الجامعة من خلال المركز تتابع الحالة المطرية الحالية التي تؤثر على العديد من المناطق، ومنها محافظة جدة. ويستخدم المركز في متابعاته المناخية أدق وأحدث التقنيات والأجهزة، ومنها السوبر كمبيوتر (عزيز)، الذي قامت الجامعة بتشغيله أخيراً.