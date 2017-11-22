اختلاف بين الفصائل الفلسطينية في مباحثات القاهرة بسبب جدول الأعمال

تواصل- وكالات:

بدأت الفصائل الفلسطينية، جولة حوارات جديدة في العاصمة المصرية القاهرة، وسط خلافات حتى على جدول الأعمال.

وقال مسؤولون في حركة “حماس”، إنهم يريدون من حوارات القاهرة أن تبحث في جميع الملفات مثل تشكيل الحكومة، وتفعيل المجلس التشريعي، وإعادة بناء منظمة التحرير، وإجراء انتخابات عامة، وغيرها.

وأوضح حسين الشيخ عضو وفد حركة “فتح” إلى الحوار، “حتى الآن لم ننهِ الملف الأول وهو تمكين الحكومة، ولا يمكننا الانتقال إلى الملفات التالية قبل إنهاء الملف الأول”، مضيفاً “لا نريد أن نحرق المراحل، ولا نريد أن ننتقل من مربع إلى آخر قبل أن نغلق الأول”.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمدالله: “أتمنى للفصائل الفلسطينية المجتمعة النجاح في حل الملفات المطروحة، وبخاصة الملف الأمني؛ كي تتمكن الحكومة من الاضطلاع بمهامها كافة، وتقديم المزيد من الخدمات لأهلنا في غزة والتخفيف من معاناتهم”.

وأضاف “الحمدالله”، “بالعزيمة والإرادة سنطوي جميع الخلافات ونتجاوز العراقيل؛ لنصون وحدة ومنعة نظامنا السياسي وننهض بقطاع غزة”.

وأكد عضو وفد حركة “حماس” صلاح البردويل، أن “فتح” اشترطت بحث تمكين الحكومة، بينما تطالب حركته ببحث الملفات الأخرى لأن ملف التمكين مرتبط بلقاء الأول من ديسمبر المقبل بين “فتح” و”حماس” وفقاً للاتفاق الأخير في القاهرة.

وتابع، “الفصائل الفلسطينية توافقت على مناقشة القضايا الوطنية الكبرى وتطبيق اتفاقية 2011، بينما كان هناك توجه فتحاوي للبحث فقط في عملية تمكين الحكومة”.

وقال مشاركون في اللقاءات: إن فرصة تحقيق اختراق في هذا الحوار الواسع تبدو ضئيلة، مشيرين إلى اتساع الهوة بين مواقف حركتي “فتح” و”حماس”، ورجح هؤلاء العودة من القاهرة نهاية الأسبوع من دون التوصل إلى اتفاق شامل.