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فرق ميدانية من «نزاهة» تبحث أسباب القُصور في «أمطار جدة»

فرق ميدانية من «نزاهة» تبحث أسباب القُصور في «أمطار جدة»
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّه رئيس هيئة مكافحة الفساد بتشكيل “فرق ميدانية” من المختصين لبحث أسباب القصور الذي كشفت عنه الأمطار التي هطلت على محافظة جدة.

وغرد الحساب الرسمي لهيئة مكافحة الفساد على “تويتر” قائلاً: “رئيس نزاهة يوجه بتشكيل فرق ميدانية من المختصين لبحث أسباب القصور الذي كشفت عنه الأمطار التي هطلت على محافظة جدة، وألحقت أضراراً ببعض الممتلكات العامة والخاصة”.

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت الثلاثاء، أن هناك طرقاً وأنفاقاً تم إغلاقها بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة جدة أمس.

وبحسب صورة نشرها حساب وزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تم إغلاق “نفق فلسطين مع الأمير ماجد، نفق حراء مع السبعين، نفق الستين مع الملك عبدالله، نفق السلام الدائري، طريق المدينة مهبط حليمة السعدية، نفق الملك عبدالله طريق المدينة، طريق الأمير ماجد تقاطع سعود الفيصل، طريق الملك عبدالله باتجاه الشرق”.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن توقعات النماذج العددية المُشغلة في الهيئة، تشير إلى حالة عدم استقرار أجواء منطقة مكة المكرمة.

وأفاد أن الحالة المضطرية باتجاه جنوب شرق محافظة جدة تمتد إلى العاصمة المقدسة، وأن الفرصة لا تزال قائمة لهطول الأمطار على عموم جدة حتى مساء اليوم، لافتاً إلى أن تأثير الحالة الجوية على سواحل منطقة مكة المكرمة مستمر حتى الغد.

 

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