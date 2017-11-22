الأنفاق والطرق خارج الخدمة.. 4 ساعات تعيد إلى الأذهان كارثة «سيول جدة»

تواصل – جدة:

من جديد عاد كابوسُ أضرار الأمطار في “جدة” يطارد المواطنين، ويذكرهم بأزمة سيول 2009، التي لا زالت محفورة في أذهان الكثيرين، وذلك بعدما تسببت أمطار “أمس” في شل حركة الحياة في مدينة جدة، وتم تعطيل المدارس وإغلاق بعض الطرق والأنفاق نتيجة تكدس المياه فيها.

وتسببت أمطار أمس في إغلاق خمسة أنفاق؛ نتيجة لارتفاع منسوب المياه وامتلاء تلك الأنفاق، فيما أوقفت الحركة الملاحية أمام دخول وخروج السفن إلى ميناء جدة الإسلامي لمدة ساعتين و45 دقيقة.

وتأثرت 4 سفن نتيجة هذا التوقف، في الوقت الذي تدفقت المياه عبر 14 سداً إلى القنوات الفرعية في انسيابية كبيرة، ومن ثم إلى الرئيسية التي نقلتها بدورها إلى البحر وحالت دون دخولها إلى الأحياء. ويزيد حجم استيعاب تلك السدود عن 36 مليون متر مكعب.

ووفقاً لـ”الوطن” فقد أكد المدير العام لميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله الزمعي أنه تم إيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي أمس في الساعة الـ8:10 صباحاً، وذلك للتقلبات الجوية المصاحبة للأمطار وارتفاع سرعة الرياح النشطة التي تجاوزت 35 عقدة، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، موضحاً أنه تم استئناف الحركة الملاحية الساعة الـ10:55 صباحاً، وذلك بعد انخفاض سرعة الرياح دون الـ25 عقدة، وتحسن مدى الرؤية الأفقية.

وأشار الزمعي إلى اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة للتعامل مع الحالة، ومباشرة غرفة العمليات لمتابعة إصدار التحذيرات للسفن وعمليات الشحن والتفريغ، وقيام دوريات الأمن الصناعي بمسح مستمر لكافة مرافق الميناء، بمشاركة الأجهزة المختلفة في تنظيم حركة السير. وأضاف «ترسو في الميناء 19 سفينة، وبمنطقة الانتظار 13 سفينة، ولم تتأثر سوى 4 سفن بعملية التأخر في الدخول أو الخروج بسبب إغلاق الميناء، وقد استؤنفت حركة الملاحة البحرية في الميناء بعد انخفاض سرعة الرياح وتحسن مدى الرؤية الأفقية».

إغلاق 5 أنفاق

فيما أوضحت إدارة مرور جدة أنه تم إغلاق 5 أنفاق احترازية، هي نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، ونفق طريق الأمير ماجد مع طريق الملك فيصل، ونفق طريق الأمير ماجد مع شارع حراء، ونفق طريق الملك عبدالله، ونفق قصر السلام، نتيجة ارتفاع منسوب المياه وامتلاء الأنفاق بها.

وبينت إدارة مرور جدة أن رجال المرور يتواجدون بشكل مكثف في كل المواقع بالمحافظة مع وجود دورية في كل التقاطعات والمواقع ذات الكثافة المرورية بهدف تسيير الحركة المرورية، إضافة إلى دعم الدوريات في الميدان بالضباط والأفراد الإداريين بعد أن شهدت بعض الطرق ارتفاعاً كبيراً لمنسوب المياه فيها.