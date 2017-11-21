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سامسونج تطرح «جالاكسي X» القابل للطي بعد 40 يومًا

سامسونج تطرح «جالاكسي X» القابل للطي بعد 40 يومًا
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تواصل- وكالات:

كشف تقرير حديث عن أن شركة سامسونغ تتأهب لطرح هاتفها “جالاكسي إكس” القابل للطي والانثناء في شهر يناير المقبل، والذي تعتبره أنه سيحدث طفرة في عالم الهواتف الذكية لعام 2018.

وبحسب التقرير الصادر من موقع “ليتس غو ديجيتال” الإلكتروني نقلاً عن مصادر مطلعة من كوريا، بأن الجهاز سيتم الكشف عنه خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إي إس” 2018، الذي ينطلق سنوياً في لاس فيغاس في الفترة من 9 إلى 12 يناير 2018.

ويأتي الهاتف الذي يندرج تحت رقم موديل “SM-G88NO” بشاشتين أحدهما قابلة للانثناء والطي على الأخرى الثابتة، وسيعمل بنفس الآلية والكيفية التي يعمل بها جهاز سامسونج اللوحي القابل للطي.

وبالفعل سامسونغ أعلنت أنها بصدد إطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية المتحولة العام المقبل تندرج تحت العلامة التجارية “جالاكسي نوت”، حيث تتحول من هاتف ذكي إلى جهاز لوحي والعكس صحيح أيضاً.

ووفقاً للمصادر، فإن الهاتف سيطرح فقط للبيع داخل أسواق كوريا الجنوبية.

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بورصة تواصل

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