ضبط يابانية قتلت أبناءها الـ4 الرضع قبل 20 عاما

اعتقلت امرأة عمرها 53 عاماً في أوساكا، غربي اليابان، عقب اعترافها بأنها قتلت أبناءها الأربعة وهم رضع قبل نحو عقدين ودفنتهم في مكعبات أسمنت، لأنها لم تكن تريد تحمل مسؤوليتهم.

وسلمت مايومي سايتو نفسها الليلة الماضية لمركز للشرطة، وروت للسلطات أنها أنجبت 4 أطفال وألقت أجسادهم وهم ورضع في مكعبات أسمنت مازالت تحتفظ بها في منزلها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “كيودو” عن مصادر من الشرطة.

وأوضحت المرأة أنها وضعت أطفالها الأربعة بين 1992 و1997 وقررت إنهاء حياتهم لعدم امتلاكها المالي الكافي لرعايتهم، دون أن تعترف لأحد بما فعلته طيلة السنوات الماضية. وعثرت شرطة أوساكا على مكعبات الأسمنت الأربعة في إحدى الخزانات بمنزل المرأة، وبدأت التحقيق للتعرف على محتواها.