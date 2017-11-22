5 أمراض خطيرة تنقلها تجمعات مياه الأمطار

تواصل- الرياض:

أكدت متخصصون، أن تجمعات المياه الناجمة عن الأمطار تنقل 5 أمراض خطيرة، هي حمى الضنك، والالتهابات الفيروسية، والأمراض البكتيرية، وحساسية الجلد، والملاريا.

ويحدث ركود وتجمع المياه (أيا كان مصدرها) على المسطحات عندما تتوقف المياه عن الجريان إلى الممرات المخصصة لها، أو حينما لا تتمكن التربة من امتصاصها وتصريفها بشكل طبيعي.

ويُعد مرض الملاريا (والذي تنقله بعوضة الأنوفليس)، إضافة لمرض حمى الضنك من أكبر أخطار المياه الراكدة، خصوصًا إذا ما أصبحت تلك المياه مرتعا ملحوظا للحشرات خصوصا البعوض بأنواعه المختلفة (كما يلاحظ في مثل هذه الأيام).