وكيل أمانة جدة: دراسة جديدة استغرقت 3 سنوات لإنهاء أزمة السيول (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

علق وكيل أمانة جدة للمشاريع، المهندس محمد الغامدي، على تكرار سيناريو أزمة السيول كل عام على مدينة جدة بقوله إن السبب يعود إلى ترهل شبكة تصريف الأمطار والصرف الصحي في المحافظة، مشيراً إلى أنها لا تغطي إلا 18 % من المدينة فقط.

وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج “معالي المواطن” عبر قناة “MBC”، أنه تم رفع مطالبات مالية لتنفيذ دراسة وافية حول مخطط شامل لمدينة جدة واعتُمدت من قبل المقام السامي منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن هذه الدراسة ستقدم منظورا شاملا لتنفيذ شبكة جديدة لتصريف الأمطار والسيول في محافظة جدة.

وتابع الغامدي أنه بعد انتهاء الدراسة التي استغرق تنفيذها والموافقة عليها مؤخرا 3 سنوات، ستطلق حزمة من المشاريع تُنفذ في المناطق الأشد تضررا، ومن ثم يمكن الحديث عن انتهاء أزمة السيول والأمطار في جدة.

ولم يجب الغامدي بوضوح عن سؤال مقدم الحلقة، علي العلياني، حول تأخر هذه الدراسة فضلا عن تنفيذها، وعدم حل المشكلة منذ عام 2009.