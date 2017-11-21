وكيل أمانة جدة: دراسة جديدة استغرقت 3 سنوات لإنهاء أزمة السيول (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

ترشيحاتنا

مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن

مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن

وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

النائب العام يوجه بالتحقيق في التقصير والمسؤولية عن سيول جدة والقبض على «كائنٍ مَنْ كان» 

النائب العام يوجه بالتحقيق في التقصير والمسؤولية عن سيول جدة والقبض على «كائنٍ مَنْ كان» 

«مدني مكة»: حالتا وفاة و1425 بلاغاً جراء أمطار جدة (فيديو وصور)

«مدني مكة»: حالتا وفاة و1425 بلاغاً جراء أمطار جدة (فيديو وصور)

وكيل أمانة جدة: دراسة جديدة استغرقت 3 سنوات لإنهاء أزمة السيول (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

علق وكيل أمانة جدة للمشاريع، المهندس محمد الغامدي، على تكرار سيناريو أزمة السيول كل عام على مدينة جدة بقوله إن السبب يعود إلى ترهل شبكة تصريف الأمطار والصرف الصحي في المحافظة، مشيراً إلى أنها لا تغطي إلا 18 % من المدينة فقط.

وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج “معالي المواطن” عبر قناة “MBC”، أنه تم رفع مطالبات مالية لتنفيذ دراسة وافية حول مخطط شامل لمدينة جدة واعتُمدت من قبل المقام السامي منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن هذه الدراسة ستقدم منظورا شاملا لتنفيذ شبكة جديدة لتصريف الأمطار والسيول في محافظة جدة.

وتابع الغامدي أنه بعد انتهاء الدراسة التي استغرق تنفيذها والموافقة عليها مؤخرا 3 سنوات، ستطلق حزمة من المشاريع تُنفذ في المناطق الأشد تضررا، ومن ثم يمكن الحديث عن انتهاء أزمة السيول والأمطار في جدة.

ولم يجب الغامدي بوضوح عن سؤال مقدم الحلقة، علي العلياني، حول تأخر هذه الدراسة فضلا عن تنفيذها، وعدم حل المشكلة منذ عام 2009.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أول تعليق لشركة عبداللطيف جميل بعد غرق «مستودع السيارات» في جدة

أول تعليق لشركة عبداللطيف جميل بعد غرق «مستودع السيارات» في جدة

«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البرد على «القصيم»

«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البرد على «القصيم»

وفاة شخص دهساً خلال عبوره الطريق بـ«عزيزية جدة»

وفاة شخص دهساً خلال عبوره الطريق بـ«عزيزية جدة»

«التجارة»: حصر المركبات المتضررة في مستودع عبداللطيف جميل بجدة (فيديو)

«التجارة»: حصر المركبات المتضررة في مستودع عبداللطيف جميل بجدة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>