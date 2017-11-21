أطفال «لينة» مبتوري الأطراف يصلون مستشفى رفحاء

تواصل – فريق التحرير:

استقبل، مساء الثلاثاء، مستشفى رفحاء المركزي، الأطفال الثلاثة، والذين يعانون من مرض تآكل الأطراف الفقاعي بعد أن تم إخلائهم اليوم من مستشفى لينة.



وفور وصولهم تم الكشف الفوري على حالاتهم المرضية، فيما تم عمل اللازم من ناحية تطهير وتعقيم الإصابات الجلدية الموجودة في أنحاء متفرقة من أجسادهم، تمهيدا لتلقي العلاج.

بدوره، قال والد الأطفال الثلاثة إنهم راجعوا مستشفى رفحاء المركزي سابقاً بعد وفاة أشقائهم الثلاثة، وكذلك مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وفتح لهم ملفاً هناك، قبل أن يعتذروا بأن مرض أطفاله الثلاثة لا يوجد له علاج داخل المملكة، وأنه يلزم السفر بهم للخارج.

وكانت صور الأشقاء الثلاثة قد تم تداولها مؤخرا، وهم موجودين في براري لينة، ويعانون من حالات مرضية صعبة.

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