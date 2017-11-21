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«الزكاة والدخل»: حالتان تفرض فيهما «القيمة المضافة» على السيارات المستعملة

«الزكاة والدخل»: حالتان تفرض فيهما «القيمة المضافة» على السيارات المستعملة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الھیئة العامة للزكاة والدخل الحالات التي تخضع فیھا عملیات بیع وشراء السیارات المستعملة لضريبة القیمة المضافة التي سیبدأ تطبیقھا مطلع العام المقبل 2018.

وأفادت الهيئة بأن عملیات بیع وشراء السیارات المستعملة تخضع للضريبة في حالتین؛ إحداھما أن يكون البائع يمارس نشاطاً اقتصادياً (معارض ووكالات السیارات مثلاً)، والأخرى أن يكون البائع وسیطاً يعمل بنظام العمولة.

وأضافت أن باعة السیارات المستعملة الممارسین لأنشطة اقتصادية (الحالة الأولى) ستفرض علیھم ضريبة القیمة المضافة على قیمة السیارة، أما الوسطاء العاملون بنظام العمولة (الحالة الثانیة) فستفرض الضريبة على مبلغ العمولة الذي يتلقونه خلال عملیة البیع.

أما الحالة التي لا تخضع فیھا عملیات بیع وشراء السیارات المستعملة لضريبة القیمة المضافة؛ فتتمثل في صورة واحدة فقط، وھي أن يكون البائع فرداً يبیع سیارته المملوكة له، ففي ھذه الحالة لا تُفرض علیه الضريبة.

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