أمطار جدة.. كاميرات ساهر تتوقف ورجال المرور ينتشرون

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انتشر رجال الإدارة العامة للمرور بكثافة في شوارع جدة لتنفيذ خطة موضوعة مُسْبَقَاً لضمان سيولة الحالة المرورية، وعدم تأثرها سلباً بالموجة المطرية الشديدة التي تتعرض لها المحافظة، لا سيما بعد توقف كاميرات نظام ساهر عن العمل بشكل مؤقت.

وقال مدير مرور جدة بالإنابة، العميد محمد العتيبي، إن رجال المرور كثفوا تواجدهم في المحاور الرَئِيسِيّة لتحويل المسارات الحركية من المناطق التي تشهد ارْتِفَاعاً في منسوب المياه إلى أمَاكِن أقل تأثراً، مع توفير عدد كَافٍ من الأوناش لسحب المركبات المعطلة أو المتوقفة، إِضَافَةً إلى تقديم المساعدات الممكنة في هذا الصدد لمرتادي الطريق – وَفْقَاً لـ”عكاظ” -.

وتمركزت خطط العمل الميداني في طريق المدينة، وخط الحرمين، وشارع فلسطين، وطريق مَكَّة، والمحاور الرَئِيسِيّة.