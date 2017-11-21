إلزام المزارعين ببطاقات «تعريف المنتج» في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

ألزمت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة مدينة الرياض المنتجين الزراعيين بوضع بطاقة تعريفية لمنتجاتهم التي يرغبون في دخولها أسواق بيع المنتجات الزراعية، ابتداءً من تاريخ 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018 م لمعرفة مصادر المنتجات والتأكد من سلامتها وسهولة تتبعها.

وتهدف اتفاقية أبرمتها أمانة الرياض مع الإدارة العامة للزراعة إلى توحيد الجهود المبذولة في متابعة أسواق ومحلات الخضار بمدينة الرياض.

ومن المقرر أن تمنع الأمانة دخول أي منتج زراعي للأسواق التي تقع تحت إشرافها إلا بعد وضع بطاقة تعريفية للمنتج تشمل: رقم السجل الزراعي، وتاريخ التعبئة، وموقع المزرعة، كما شملت الاتفاقية استمرار الزراعة والأمانة في أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية؛ للتأكد من خلالها من متبقيات المبيدات وسلامتها لصحة المستهلك.