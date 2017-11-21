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الجوف.. «السياحة» تكرِّم مواطناً استعاد قطعاً أثرية

الجوف.. «السياحة» تكرِّم مواطناً استعاد قطعاً أثرية
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تواصل – فريق التحرير:

بتوجيه من رئيسها الأمير سلطان بن سلمان، كرمت الهَيْئَة العامة للسياحة والتراث الوطني المواطن فيصل بن جارد البحيران من منطقة الجوف؛ وَذَلِكَ لِاستعادته قطعاً أثرية.

وتسلم المحتفى به درع التكريم من مدير عام الفرع، الدكتور جهز بن برجس الشمري، واعتبر البحيران التكريم خطوة ممتازة تحسب للهَيْئَة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهي في المسار الصحيح لاستعادة الآثار من حيازة الأَفْرَاد لتكون في حيازة الجهات الرسمية المعنية بالدولة، مُنَوِّهَاً بدور المواطن في المحافظة على آثارنا العريقة من الإهمال والضياع.

مِنْ جِهَتِه، شكر الشمري له هذا التعاون، وَأكَّدَ أن الهَيْئَة تهتم بجميع الشراكات المجتمعية، وأن المواطن هو العنصر الأول في الحفاظ على آثار المملكة وصناعة السياحة فيها. وكان البحيران عثر على مجسم تراثي بأحد المواقع البرية بالمنطقة وسلمه للهَيْئَة.

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