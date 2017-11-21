عسير.. تسمم 4 نساء بعد تناولهن «وجبة عشاء» من أحد المطاعم

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كشف المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، عبدالعزيز آل شايع، تفاصيل إِصَابَة أربع مواطنات من عائلة واحدة في محافظة محايل عسير، تراوحت أعمارهن بين 18 – 24 عاماً، بالتسمم الغذائي؛ جَرَّاء تناولهن وجبة عشاء من أحد مطاعم المحافظة.

وأَوْضَحَ آل شايع: “حضرت إلى مُسْتَشْفَى محايل عسير العام أربع نساء مصابات بالتسمم الغذائي، وعَلَى الْفَوْرِ أجري اللازم حيالهن، وتنويمهن، بعد اكْتِمَال الإِجْرَاءَات الطبية، تحسنت واستقرت ثلاث حالات منهن، أما الرابعة فقد حولت لمُسْتَشْفَى عسير المركزي؛ بسبب حالتها الحَرِجَة”.

وَتَابَعَ أنه بعد التقصي اتضح أنهن تناولن وجبة عشاء من أحد المطاعم في المحافظة، وأحضرن معهن جُزْءَاً من هذه الوجبة، وَتَمَّ التحفظ عليها، وأخذت عينة منها للفحص، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وأَضَافَ: “أبلغت الإدارة البيئية والصحية بمنطقة عسير، وأخطرت اللجنة المشتركة، المتمثلة في بَلَدِيَّة وإمارة المنطقة، وَتَمَّ التوجه إلى الموقع المعني ظهر أمس (الاثْنَيْنِ)، إلا أنه كان مغلقاً، وتمت المعاودة للموقع مرة أخرى من قبل مناديب اللجنة الثلاثية المشتركة (الصحة العامة، والبَلَدِيَّة، والإمارة)، بعد صلاة العصر مباشرة، ونفذت إِجْرَاءَات التقصي الكامل في الموقع، والكشف على العاملين، وأخذ العينات المطلوبة منهم، إِضَافَةً إلى عينات من المواد المكونة قبل الطهي، وعينات أخرى من الأواني، وأمَاكِن إعداد الطعام”.