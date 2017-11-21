ميانمار.. العثور على جثث 3 شبان روهينجيين وعليها آثار تعذيب

تواصل – وكالات:

أَفَادَت “وكالة أنباء أراكان” أن السكان المحليين من المسلمين الرُوهِينْجِيَا، عثروا، أمس الاثْنَيْنِ، في ولاية أراكان على جثث ثلاثة شبان كانت أخبارهم قد انقطعت عن أهاليهم قبل أسبوع.

وقال أَهَالِي القرية: إن جثث الشبان الثلاثة وُجدت مقيدة وعليها آثار تعذيب وحشي؛ وهُوَ مَا يشير إلى تعرضهم للاعتقال والضرب قبل القتل من قبل البوذيين، أو القوات الحُكُومِيّة.

وأَضَافَ الأهالي أن الشبان خرجوا من قريتهم “شقدا”، الواقعة شمالي مدينة منغدو؛ بحثاً عن الحطب خارج القرية؛ ومِنْ ثَمَّ انقطعت أخبارهم، وَتَمَّ العثور على الجثث قرب جدول مائي.