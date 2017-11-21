وفاة شخص دهساً خلال عبوره الطريق بـ«عزيزية جدة»

تواصل – فريق التحرير:

تُوفي شخص، بعد دهسه خلال عبوره الطريق في حي العزيزية بجدة، اليوم الثلاثاء.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الدَّاخِلِيَّة: إنهم اسْتَقْبَلُوا بَلَاغَاً عن حالة دهس لشخص أثناء عبور الطريق بمكان غير مخصص للمُشَاة في حي العزيزية بجدة؛ وَنَتَجَ عنه وفاته.

وأَضَافَ الحساب أن الجهات الأمنية المختصة بَاشَرَت الحادث، وَتَمَّ ضبط المتسبب.