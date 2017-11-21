«التجارة»: حصر المركبات المتضررة في مستودع عبداللطيف جميل بجدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، حصر المركبات المتضررة جراء الأمطار بمستودع عبداللطيف جميل بمنطقة الخمره في محافظة جدة، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

جاء ذلك تجاوباً مع تغريدة أرسلها مواطن على حساب الوزارة مرفقا معها فيديو وعلق عليه بقوله: “هذي بحوش عبداللطيف جميل بالخمره السوال من يقنعني أن عبداللطيف جميل سيخبر الزبون بأن الماء دخل لسيارته الجديدة!؟”.

وردت التجارة بتغريدة أوضحت خلالها: “مرحبا بك ونقدر حرصك.. الأمر متابع من قبل الوزارة وسوف يتم وقوف فرقة من الرقابة الميدانية على الموقع واتخاذ الاجراء اللازم في مثل تلك الحالات”.

ثم عادت التجارة ونشرت بتغريدة أخرى أكدت خلالها أنه بعد الوقوف على مستودع عبداللطيف جميل في جدة، تم حصر المركبات المتضررة من مياه الامطار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المستهلك.