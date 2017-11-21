«التجارة»: حصر المركبات المتضررة في مستودع عبداللطيف جميل بجدة (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

ترشيحاتنا

النائب العام يوجه بالتحقيق في التقصير والمسؤولية عن سيول جدة والقبض على «كائنٍ مَنْ كان» 

النائب العام يوجه بالتحقيق في التقصير والمسؤولية عن سيول جدة والقبض على «كائنٍ مَنْ كان» 

«مدني مكة»: حالتا وفاة و1425 بلاغاً جراء أمطار جدة (فيديو وصور)

«مدني مكة»: حالتا وفاة و1425 بلاغاً جراء أمطار جدة (فيديو وصور)

«مدني جدة» يعتذر عن مقطع «إنقاذ فلبيني لمواطن بوجود منسوبيه»: ستتم محاسبتهم

«مدني جدة» يعتذر عن مقطع «إنقاذ فلبيني لمواطن بوجود منسوبيه»: ستتم محاسبتهم

مجلس الوزراء: الموافقة على ترتيبات الهيئة الملكية لـ«العلا».. وصندوق التنمية الوطني

مجلس الوزراء: الموافقة على ترتيبات الهيئة الملكية لـ«العلا».. وصندوق التنمية الوطني

«التجارة»: حصر المركبات المتضررة في مستودع عبداللطيف جميل بجدة (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، حصر المركبات المتضررة جراء الأمطار بمستودع عبداللطيف جميل بمنطقة الخمره في محافظة جدة، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

جاء ذلك تجاوباً مع تغريدة أرسلها مواطن على حساب الوزارة مرفقا معها فيديو وعلق عليه بقوله: “هذي بحوش عبداللطيف جميل بالخمره السوال من يقنعني أن عبداللطيف جميل سيخبر الزبون بأن الماء دخل لسيارته الجديدة!؟”.

وردت التجارة بتغريدة أوضحت خلالها: “مرحبا بك ونقدر حرصك.. الأمر متابع من قبل الوزارة وسوف يتم وقوف فرقة من الرقابة الميدانية على الموقع واتخاذ الاجراء اللازم في مثل تلك الحالات”.

ثم عادت التجارة ونشرت بتغريدة أخرى أكدت خلالها أنه بعد الوقوف على مستودع عبداللطيف جميل في جدة، تم حصر المركبات المتضررة من مياه الامطار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المستهلك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إيقاف حركة الملاحة بميناء جدة 4 ساعات بسبب التقلبات الجوية

إيقاف حركة الملاحة بميناء جدة 4 ساعات بسبب التقلبات الجوية

صحة جدة: حالة وفاة و28 إصابة جراء الأمطار

صحة جدة: حالة وفاة و28 إصابة جراء الأمطار

«تعليم جدة»: تعليق الدراسة غداً بالمدارس المتضررة جراء الأمطار

«تعليم جدة»: تعليق الدراسة غداً بالمدارس المتضررة جراء الأمطار

«النقل» تكشف عن الطرق والأنفاق المُغلقة بسبب أمطار جدة

«النقل» تكشف عن الطرق والأنفاق المُغلقة بسبب أمطار جدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>