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مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن

مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مرصد جامعة الملك عبدالعزيز الجوي أن مستوى مياه الأمطار التي هطلت على جدة، اليوم الثلاثاء، بلغ 56 ملم، فيما كشفت مصادر أن مشاريع تصريف المياه في جدة، والتي كان من المفترض الانتهاء منها، استعداداً للشتاء والأمطار، لم تنفذ حتى الآن – وفقاً لمراسل قناة “الإخبارية”-.

ونقل مراسل قناة “الإخبارية” عن مختصين قولهم: إن الأمطار التي هطلت اليوم سجلت كثالث أعلى نسبة للأمطار بعد التي هطلت عامي 2009م و2011م.

وأضاف أن الجهات المختصة سجلت غرق أكثر من 9 أنفاق، وعدد من الطرق الرئيسية، وأن متحدث وزارة الصحة أفاد بوفاة وافد واستقبال المستشفيات 29 حالة، منها 9 حالات أصيبت بصواعق كهربائية.

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التعليقات (٥)اضف تعليق

  5. ١
    ضيف

    مشاريع كلها وهميه ي امانة جده وليش الامانه اختفت الان مشاريع فاشله

    اضافة رد

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