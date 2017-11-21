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رصد أضخم «مذنب» في الفضاء على شكل سفينة فضائية (صور)

رصد أضخم «مذنب» في الفضاء على شكل سفينة فضائية (صور)
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تواصل – وكالات:

كَشَفَت وكالة “ناسا” الفضائية الأمريكية مُؤخَّرَاً، عن مذنب أجنبي ضخم الشكل على هَيْئَة سفينة فضائية، مُشِيرَةً إلى أنه قادم من نظام شمسي مختلف تَمَامَاً.

ويحمل المذنب الجديد اسم “أوموموا”، وكان يسافر عبر درب التبانة لملايين السنين، ومن الممكن أن يوفر أدلة جديدة، حول كَيْفِيَّة تشكيل النظم الشمسية الأخرى، بِحَسَبِ صَحِيفَة “ميرور” البريطانية.

وَأَشَارَ العلماء، إلى أن المذنب هو “أكبر مذنب على الإطلاق من حيث الشكل في نظامنا الشمسي؛ إِذْ يبلغ طوله 400 متر، ومن الممكن أن يوفر معلومات عن كَيْفِيَّة تشكيل النظم الشمسية الأخرى”.

وَتَمَّ اكتشاف مذنب “أوموموا” للمرة الأولى، في 19 أكتوبر الماضي، بواسطة تليسكوب “بام ستارز 1” من جامعة هاواي، وبتمويل من برنامج “ناسا” لمراقبة الأجسام القريبة من الأرض، والذي تقوم مهمته على إيجاد وتتبع الكويكبات والمذنبات الموجودة بجوار كوكب الأرض.

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