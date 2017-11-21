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احترس من وضع «اللابتوب» على الفخذين

احترس من وضع «اللابتوب» على الفخذين
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تواصل – فريق التحرير:

متلازمة “الجلد المحمص” هي حالة تصيب الجلد نَتِيجَة التعرض المستمر للحرارة الزائدة، ولكن غَالِبَاً ليس لدرجة أن تسبب حروقاً للجلد، تَقْرِيبَاً ما بين الـ43 إلى 47 درجة مئوية.

وفي هذا الصدَّد، أَوْضَحَ الدكتور متعب بن عبدالله التميمي، الأخصائي بقسم الأمراض الجلدية في المُسْتَشْفَى الجامعي بمدينة ميونخ، في مقالٍ عبر مدونته على الإنترنت، أن مرض “الجلد المحمص” يَأْتِي نَتِيجَة “استخدام اللابتوب بوضعه على الفخذين، أو استخدام كمادات الماء الحار لآلام الدورة الشَهْرية لدى الفتيات، أو الاستخدام المفرط لسخان مقعد السيارة”.

وَأَشَارَ “التميمي” إلى أن “الأعراض تظهر على شكل تصبغات متشعبة على الجلد، وهي غَالِبَاً غير مؤلمة، ولكن قد يصاحبها شعور خفيف بالحرق أَوْ الحكة، مُبَيِّنَاً أن “الحالات الخفيفة تزول غَالِبَاً من تلقاء نفسها خلال أشهر، والحالات الشديدة قد تبقى طول العمر”.

وأَضَافَ: أنه “تم تسجيل بعض حالات تطور بعض أنواع سرطان الجلد كمضاعفات لِهَذَا المرض، في حالة وجود انتفاخات أو جروح أو آلام شديدة ينْصَح بالتوجه فَوْرَاً لطبيب الجلدية”.

وبِشَأْنِ العلاج، لفت “التميمي” إلى أن “العلاج الأفضل هو تجنُّب السبب خُصُوصَاً في بدايات ظهور الحالة، وبعض الكريمات الموضعية مفيدة للحالات المتقدمة، ويساعد العلاج بالليزر على تخفيف البقع، وتحسين المظهر بشكل عام”.

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