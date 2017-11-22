وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

ترشيحاتنا

«المرور»: أجهزة رادار لرصد السرعة في الدوريات المتحركة

«المرور»: أجهزة رادار لرصد السرعة في الدوريات المتحركة

سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

«ما في خوف من موت».. الفلبيني منقذ المسن بأمطار جدة يروي التفاصيل

«ما في خوف من موت».. الفلبيني منقذ المسن بأمطار جدة يروي التفاصيل

وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

2

تواصل – فريق التحرير:

قرر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، إحالة اثنين من منسوبي الدفاع المدني إلى التحقيق بشكل عاجل.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد أن ظهر اثنان من منسوبي الدفاع المدني في مقطع فيديو ظهر خلاله عدم تعاملهما بمهنية مع حالة احتجاز تعرض لها مواطن في جدة اليوم إثر الأمطار الغزيرة.

وكانت إدارة الدفاع المدني في جدة، قد قدمت اعتذاراً عما ورد في مقطع الفيديو والذي أظهر عدم سرعة التفاعل من اثنين من منسوبيه في التعامل مع إحدى حالات الاحتجاز، مشيرةً إلى أنها تصرفات فردية غير مقبولة ولا تمثل ما يقوم به رجال الدفاع المدني من تضحيات وأعمال إنسانية كبيرة في إنقاذ المحتجزين، وستتم محاسبتهما بموجب النظام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مدني مكة»: حالتا وفاة و1425 بلاغاً جراء أمطار جدة (فيديو وصور)

«مدني مكة»: حالتا وفاة و1425 بلاغاً جراء أمطار جدة (فيديو وصور)

«مدني جدة» يعتذر عن مقطع «إنقاذ فلبيني لمواطن بوجود منسوبيه»: ستتم محاسبتهم

«مدني جدة» يعتذر عن مقطع «إنقاذ فلبيني لمواطن بوجود منسوبيه»: ستتم محاسبتهم

«مدني ينبع» يباشر 40 بلاغًا عن سيول واحتجازات بسبب الأمطار

«مدني ينبع» يباشر 40 بلاغًا عن سيول واحتجازات بسبب الأمطار

الدفاع المدني يحذر: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول خلال التقلبات الجوية

الدفاع المدني يحذر: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول خلال التقلبات الجوية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>