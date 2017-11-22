وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

تواصل – فريق التحرير:

قرر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، إحالة اثنين من منسوبي الدفاع المدني إلى التحقيق بشكل عاجل.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد أن ظهر اثنان من منسوبي الدفاع المدني في مقطع فيديو ظهر خلاله عدم تعاملهما بمهنية مع حالة احتجاز تعرض لها مواطن في جدة اليوم إثر الأمطار الغزيرة.

وكانت إدارة الدفاع المدني في جدة، قد قدمت اعتذاراً عما ورد في مقطع الفيديو والذي أظهر عدم سرعة التفاعل من اثنين من منسوبيه في التعامل مع إحدى حالات الاحتجاز، مشيرةً إلى أنها تصرفات فردية غير مقبولة ولا تمثل ما يقوم به رجال الدفاع المدني من تضحيات وأعمال إنسانية كبيرة في إنقاذ المحتجزين، وستتم محاسبتهما بموجب النظام.