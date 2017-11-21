إيقاف حركة الملاحة بميناء جدة 4 ساعات بسبب التقلبات الجوية

تواصل – فريق التحرير:

توقفت الحركة الملاحية في ميناء جدة الإسلامي لمدة أربع ساعات؛ بِسَبَبِ التقلبات الجوية المصاحبة للحالة المطرية التي اجتاحت جدة اليوم.

وقال مدير الميناء الكابتن عبدالله بن عواد الزمعي: إن ارْتِفَاع سرعة الرياح النشطة التي تجاوزت 35 عقدة، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، أجبرهم على إيقاف الملاحة مُنْذُ الثامنة صَبَاحَاً، وحتى الثَّانِية عشرة ظهراً.

وَأكَّدَ الزمعي أن الميناء اتخذ كافة الترتيبات اللازمة مع الحالة المطرية، ومباشرة غرفة العمليات لمتابعة إِصْدَار التحذيرات للسفن وعمليات الشحن والتفريغ، وقيام دوريات الأمن الصناعي بمسح مستمر لكافة مرافق الميناء، بمشاركة الأجهزة المختلفة لتنظيم حركة السير.

وأَضَافَ الزمعي أن أربع سفن فقط تأخرت في الدخول والخروج من الميناء بسبب إغلاقه، رغم وجود 19 سفينة لحظة إيقاف الحركة الملاحية في الميناء، إِضَافَةً إلى وجود 13 سفينة أخرى بمنطقة الانْتِظَار، بِحَسَبِ “عكاظ”.