جدة.. الأمطار تؤخر إقلاع 5 رحلات بمطار الملك عبدالعزيز

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تسبب غرق الطرقات في جدة، جراء الموجة المطرية الشديدة التي تتعرض لها حالياً، إلى تأخر وصول ركاب عدد من الطائرات، بالإضافة إلى طواقم القيادة؛ مما استدعى قراراً من إدارة مطار الملك عبدالعزيز بتأخير إقلاع 5 رحلات عن مواعيدها المقررة.

في سياق متصل، أكد مدير العلاقات العامة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي تركي الذيب، أن حركة الرحلات القادمة إلى مطار الملك عبدالعزيز طبيعية، ولم تتأثر بطبيعة الأجواء وهطول الأمطار، كما لم تحول أي منها إلى مطار آخر، بحسب “عكاظ”.

وأهاب “الذيب” بالمسافرين التواصل مع شركات الطيران؛ للتعرف على أية مستجدات في حال طرأ أي جديد على مواعيد الرحلات.