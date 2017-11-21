«تعليم جدة»: تعليق الدراسة غداً بالمدارس المتضررة جراء الأمطار

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة التعليم في جدة استئناف الدراسة في جميع المدارس التابعة لتعليم جدة (بنين – بنات) ليوم غدٍ الأربعاء ٤ / ٣ / ١٤٣٩ هـ والتي لا يوجد ما يعيق استئناف الدراسة بها.
وأضافت إدارة تعليم جدة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “أما المدارس التي تضررت، أو يوجد حولها تجمعات للمياه تعوق الدخول لها؛ يقوم مكتب التعليم بالتواصل مع إداراتها لتعليق الدراسة بها ليوم غدٍ”.
هذا خوف السؤال اولا مصلحة الطالب والمعوقات التي تمنعه
غريب هذا الاقتراح تعليق الدراسة للمدارس المتضرره مع وجود كثير من الناس لاتستطيع ان تصل لسيارتها اصلا او الخروج من بيوتها