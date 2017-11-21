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«تعليم جدة»: تعليق الدراسة غداً بالمدارس المتضررة جراء الأمطار

«تعليم جدة»: تعليق الدراسة غداً بالمدارس المتضررة جراء الأمطار
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم في جدة استئناف الدراسة في جميع المدارس التابعة لتعليم جدة (بنين – بنات) ليوم غدٍ الأربعاء ٤ / ٣ / ١٤٣٩ هـ والتي لا يوجد ما يعيق استئناف الدراسة بها.

وأضافت إدارة تعليم جدة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “أما المدارس التي تضررت، أو يوجد حولها تجمعات للمياه تعوق الدخول لها؛ يقوم مكتب التعليم بالتواصل مع إداراتها لتعليق الدراسة بها ليوم غدٍ”.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    هذا خوف السؤال اولا مصلحة الطالب والمعوقات التي تمنعه

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  2. ١
    زائر

    غريب هذا الاقتراح تعليق الدراسة للمدارس المتضرره مع وجود كثير من الناس لاتستطيع ان تصل لسيارتها اصلا او الخروج من بيوتها

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