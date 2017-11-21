النائب العام يوجه بالتحقيق في التقصير والمسؤولية عن سيول جدة والقبض على «كائنٍ مَنْ كان» 

تواصل – الرياض:

أصدر الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام، توجيهاته إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس دائرة محافظة جدة، وجميع فروع ودوائر النيابة، في جميع مناطق المملكة، بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها وعلى مدار الساعة لمباشرة كافة ما يخصها نظاماً تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول، التي تعرضت لها محافظة جدة مؤخراً، ولاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية، وأن يكون ذلك بشكل عاجل، آخذاً طابعَ الأولوية، والعملَ الناجز.

وأكد “المعجب” على مسؤولي الفرع بأنه على ضوء صلاحيات النيابة المؤكد عليها، بالتوجيهات الكريمة يتعين على مسؤوليها الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائنٍ مَنْ كان، ولها صلاحية القبض والتحقيق والادعاء، مشيراً بأن عمل النيابة العامة في إطار توصيفه القضائي بحسب نظامها يُمَثّل مرتكزاً مهماً من مرتكزات النظام العدلي في المملكة العربية السعودية يقوم بدوره باستقلال تام عزز منه الأمر الملكي الكريم بارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ.

وأضاف النائب العام في توجيهه، بأن يكون الفرع على صلة مباشرة بمعاليه أولاً بأول؛ للإحاطة بنتائج أعماله في هذا الشأن، وشدد على أن النيابة العامة تمثل إحدى ركائز الأمن العدلي المستقل الذي يحظى بالدعم الكبير، والمتابعة المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ.