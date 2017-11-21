هذا سبب غرق «جدة» و14 سداً منعت تدهور الأمور

تواصل – فريق التحرير:

علق مراسل قناة الإخبارية على الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة جدة والتي تَسَبَّبَت في غرق بعض الأحياء، وغلق للطرق والأنفاق، وتوقف حركة المرور، مُوَضِّحَاً أن سبب الأزمة تدهور حالة شبكة تصريف مياه الأمطار.

وَأكَّدَ مراسل قناة الإخبارية عبدالله الخرجي، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للقناة على “تويتر”: “أن سبب ارْتِفَاع منسوب مياه الأمطار في جدة عدم كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار داخل المدينة”.

وأَضَافَ في تغريدة أخرى: “مشاريع السدود تمثلت في 14 سداً بمدينة جدة ساهمت في الحد من دخول مياه الأمطار في المدينة”.