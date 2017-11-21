«مدني مكة»: حالتا وفاة و1425 بلاغاً جراء أمطار جدة (فيديو وصور)

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قالت إدارة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة: إنها تعمل على مدار الساعة، مُنْذُ اجتياح الموجة الرعدية المطيرة مدينة جدة والأجزاء المحيطة بها، مُشِيرَة إلى أنه ورد إليها ١٤٢٥ بلاغاً، تباينت بين حالات احتجاز، وماس كهربائي، وحالات فردية، بَاشَر الدِّفَاع الْمَدَنِيّ منها ٢٥٠ بَلَاغَاً بحدوث تماس كهربائي، وَتَمَّ إنقاذ ٤٠٠ حالة احتجاز داخل مركبات ومنازل، كان منها أربعة أشْخَاص بوادي الأبواء، تم إِخْرَاجهم عن طريق الفرق، كما تم إنقاذ شخصين بوادي تمايا.

وأَضَافَت الإدارة، أن خمسة بلاغات وردت إليها لحالات صعق كهربائي بَاشَرَته وتَسَلَّمته الجهات ذات الاختصاص، حالتان منها وفاة، إحداهما لطفل.

وَأَشَارَ “مَدَنِيّ مكة” إلى أن الأمطار هطلت بغزارة، مُنْذُ فجر اليوم الثلاثاء، على محافظة رابغ، باتجاه الجنوب، مُرُورَاً بمركز ثول، وُصُولاً إِلَى محافظة جدة، كما سالت على إثر تلك الأمطار أودية الأبواء ووادي هزاز ولبثه ووادي كلية ووادي تمايا ووادي حجر.

وأهاب الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن كل مَا يُشَكِّلُ خطورة، متمنين السلامة للجميع.