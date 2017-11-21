3 أعراض تدل على الإفراط في تناول «الملح»

تواصل – وكالات:

تكمن المشكلة الرئيسة لملح الطعام في وجوده بكميات كبيرة جِدّاً بالكثير من الوجبات، سيما غير الصحية، وذلك دون أن يشعر الإِنْسَان بوجود هذه الكمية من الملح.

أوردت مجلة “إيلي” الألمانية أنه يمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الملح من خلال الأعراض التالية:

1 – احتباس الماء: يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى وجود كمية زائدة عن الحد من الصوديوم في الجسم، والذي يتسبب في تجمع الماء داخل الجسم، خَاصَّة في أصابع اليد، وأصابع القدم.

2 – الصداع: يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى توسيع الأوعية الدموية في المخ؛ مِمَّا يتسبب في الإِصَابَة بالصداع.

3 – الشعور بالعطش باسْتِمْرَار: يسحب الصوديوم السوائل من الجسم؛ مِمَّا يُؤدِّي إلى نقص السوائل بالجسم؛ وبالتَّالي الشعور بالعطش باسْتِمْرَار. وقد يتسبب نقص السوائل في إِصَابَة الجسم بالجفاف، والذي يترافق أَيْضَاً مع الصداع، وآلام البطن.

وأَضَافَت “إيلي” أن الإفراط في تناول الملح يمهد الطريق للإِصَابَة بارْتِفَاع ضغط الدم، الذي يرفع بِدَوْرِهِ خطر الإِصَابَة بالسكتات الدماغية، مُشِيرَة إلى ضرورة الإقلال من الملح والأطعمة الجاهزة، والوجبات السريعة؛ نظراً لاحْتِوَائِها على الكثير من الملح.