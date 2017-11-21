المرور: 5 نصائح هامة للسائقين عند هطول الأمطار 

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وجهت إدارة المرور نصائح هامة للسائقين عند هطول الأمطار، وذلك في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها العديد من المناطق.

وقالت إدارة المرور في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “عزيزي قائد المركبة: نظراً لهطول الأمطار هَذِهِ الأيام على معظم مناطق المملكة وما يصاحبه من تقلبات جوية، فنود التأكيد عليك بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة اللازمة”.

كما نَصَحَت إدارة المرور بالآتي عند هطول الأمطار: “تأكد من سلامة الإطارات، قلل من السرعة، استخدم المكابح بشكل تَدْرِيجِي، انتقل بين المسارات بهدوء، استخدم المساحات الأمامية”.