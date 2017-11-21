المرور: 5 نصائح هامة للسائقين عند هطول الأمطار 

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

ترشيحاتنا

«مدني جدة» يعتذر عن مقطع «إنقاذ فلبيني لمواطن بوجود منسوبيه»: ستتم محاسبتهم

«مدني جدة» يعتذر عن مقطع «إنقاذ فلبيني لمواطن بوجود منسوبيه»: ستتم محاسبتهم

مجلس الوزراء: الموافقة على ترتيبات الهيئة الملكية لـ«العلا».. وصندوق التنمية الوطني

مجلس الوزراء: الموافقة على ترتيبات الهيئة الملكية لـ«العلا».. وصندوق التنمية الوطني

جدة تغرق من جديد في مياه الأمطار.. طوارىء واستنفار للإنقاذ (فيديو)

جدة تغرق من جديد في مياه الأمطار.. طوارىء واستنفار للإنقاذ (فيديو)

مصادر: استثناء النساء من هذه العقوبات في المخالفات المرورية

مصادر: استثناء النساء من هذه العقوبات في المخالفات المرورية

المرور: 5 نصائح هامة للسائقين عند هطول الأمطار 

المرور: 5 نصائح هامة للسائقين عند هطول الأمطار 
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت إدارة المرور نصائح هامة للسائقين عند هطول الأمطار، وذلك في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها العديد من المناطق.

وقالت إدارة المرور في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “عزيزي قائد المركبة: نظراً لهطول الأمطار هَذِهِ الأيام على معظم مناطق المملكة وما يصاحبه من تقلبات جوية، فنود التأكيد عليك بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة اللازمة”.

كما نَصَحَت إدارة المرور بالآتي عند هطول الأمطار: “تأكد من سلامة الإطارات، قلل من السرعة، استخدم المكابح بشكل تَدْرِيجِي، انتقل بين المسارات بهدوء، استخدم المساحات الأمامية”.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أمطار غزيرة في جدة .. والجهات المختصة تحذر من استمرارها (فيديو)

أمطار غزيرة في جدة .. والجهات المختصة تحذر من استمرارها (فيديو)

«مدني ينبع» يباشر 40 بلاغًا عن سيول واحتجازات بسبب الأمطار

«مدني ينبع» يباشر 40 بلاغًا عن سيول واحتجازات بسبب الأمطار

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

تعرف على توقعات الطقس والأمطار اليوم

تعرف على توقعات الطقس والأمطار اليوم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>