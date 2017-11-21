«مدني جدة» يعتذر عن مقطع «إنقاذ فلبيني لمواطن بوجود منسوبيه»: ستتم محاسبتهم

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تواصل- فريق التحرير:

قدَّم الدفاعُ المدني في جدة، اعتذارًا عما ورد في أحد المقاطع التي أظهرت عدم سرعة التفاعل من اثنين من منسوبيه في التعامل مع إحدى حالات الاحتجاز.

وأكد الدفاع المدني، أنها تصرفات فردية غير مقبولة ولا تمثل ما يقوم به رجال الدفاع المدني من تضحيات وأعمال إنسانية كبيرة في إنقاذ المحتجزين، وستتم محاسبتهم بموجب النظام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لوافد فلبيني يقفز في المياه لإنقاذ مواطن حاصرته الأمطار، فيما وقف رجال الدفاع المدني جانباً وألقوا إلى المواطن طوق النجاة فقط.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    والله لايعتذر ولا شي المقطع اصلا باين انه اتفاق بين الفلبيني والي بالسياره ورجال الدفاع ماهم مصدقين انه ماهو قادر يطلع لان المويه ماكانت غويطه وكان يقدر يطلع بنفسه ويمشي هالسعودي ويكفي النظره الاولى على وقفته بكامل اناقته حتى العقال ماطاح

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