«مدني جدة» يعتذر عن مقطع «إنقاذ فلبيني لمواطن بوجود منسوبيه»: ستتم محاسبتهم

تواصل- فريق التحرير:

قدَّم الدفاعُ المدني في جدة، اعتذارًا عما ورد في أحد المقاطع التي أظهرت عدم سرعة التفاعل من اثنين من منسوبيه في التعامل مع إحدى حالات الاحتجاز.

وأكد الدفاع المدني، أنها تصرفات فردية غير مقبولة ولا تمثل ما يقوم به رجال الدفاع المدني من تضحيات وأعمال إنسانية كبيرة في إنقاذ المحتجزين، وستتم محاسبتهم بموجب النظام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لوافد فلبيني يقفز في المياه لإنقاذ مواطن حاصرته الأمطار، فيما وقف رجال الدفاع المدني جانباً وألقوا إلى المواطن طوق النجاة فقط.