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سكان «جبل خاشر» بـ«الداير» يشكون من تهالك الطرق: تتسبب في حوادث مميتة (صور)

سكان «جبل خاشر» بـ«الداير» يشكون من تهالك الطرق: تتسبب في حوادث مميتة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني أهالي سكان قرى جبل خاشر في محافظة الداير بني مالك، من تهالك الطرق التي تعد مدخلاً رئيسياً لقراهم؛ الأمر الذي يتسبب في وقوع حوادث مميتة.

وأرسل المواطن حسن سليمان المالكي، من سكان قرى جبل خاشر، شكوى عبر خدمة “المواطن الصحفي” بـ”تواصل”، مؤكداً أن الطرق المؤدية لقراهم “ضيقة جدًا ومتهالكة ومليئة بالحفريات والانهيارات؛ الأمر الذي يؤدي لانعدام وسائل السلامة”.

وأضاف “المالكي”: إن “ما نعلمه بأنه قد سبق أن رُصد لهذا الطريق ميزانية قبل عدة سنوات وأُرسيَ المشروع على إحدى المؤسسات الوطنية، وبعد أن بدأت المعدات بالعمل بالطريق من بداية طريق الجبل والمسمى بالشعيب عدة أيام وتوقف العمل به فجأة”.

وتابع: أنه “تركت المعدات بموقعها فترة طويلة حتى هلكت وأصابها الصدأ، وحتى الآن الطريق كما هو، ولا نعلم ما أسباب توقف هذا المشروع رغم اعتماده والبدء فيه لكنه توقف فجأة؟!”.

واختتم “المالكي” حديثه، بقول: “نتمنى من المسؤولين بالجهات المعنية التي لها علاقة بهذا المشروع النظر لما يتعرض له مرتادو الطريق الحيوي الذي يربط عدة قرى بالمحافظة، والعمل على سرعة إصلاحه”.

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