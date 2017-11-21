انقطاع الكهرباء وانهيارات صخرية جراء أمطار المدينة

تواصل – واس:

شهدت منطقة المدينة المنورة هطولَ أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات ينبع والعيص والعلا وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة وقراها، شملت ينبع البحر وينبع الصناعية وينبع النخل وقرى شمال ينبع النجف والنباه والرايس والمسيجيد وبدر والفريش وقرى العيص وقرى العلا ووادي الفرع والمدينة المنورة.

وأكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أن مراكز التحكم والتوجيه تلقت عدة بلاغات لاحتجاز مركبات داخل الأودية باشرها الدفاع المدني دون إصابات أو أضرار تذكر ولله الحمد، كما نتج عن الحالة انقطاع للكهرباء في بعض القرى وقطعت السيول بعض الطرق وانهيارات صخرية للصخور في جبل الفقرة وكثير من السيول في مسارات الأودية الطبيعية ولا تشكل خطورة.

وبيّن أنه سالت على إثر هذه الأمطار بعض الأودية منها وادي عرضه بتلعة نزا، ووادي القويز طريق العيص، ووادي عباثر طريق العيص، ووادي فضلاء، وبعض الأودية الصغيرة جعلها الله أمطار خير وبركة.