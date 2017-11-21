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أمطار جدة.. 1425 بلاغاً بانقطاع الكهرباء وغرق سيارات

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تواصل – الرياض:

تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بجدة 1425 بلاغاً يتعلق بانقطاع الكهرباء وتعرُّض سياراتهم للغرق.

وقامت الجهات الأمنية احترازياً بإغلاق معظم الأنفاق الموجودة في محافظة جدة، وقال الدفاع المدني إنه أخرج ثلاثة أشخاص احتجزتهم المياه بداخل نفق السلام، وهم بصحة جيدة، كما أنقذ مدني رابغ أربعة أشخاص احتجزتهم المياه بوادي الأبواء شرق المحافظة.

وباشر الدفاع المدني بالعلا عدة احتجازات نتيجة الأمطار الغزيرة وتم إنقاذ 25 شخصاً وهم بصحة جيدة.

وحذر الدفاع المدني من السيول بوادي كلية ووادي تمايا بمحافظة رابغ، وطالب من الجميع أخذ الحيطة والحذر.

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