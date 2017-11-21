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تعطيل خاصية بـ«هاتفك الأندرويد» يحافظ على خصوصيتك

تعطيل خاصية بـ«هاتفك الأندرويد» يحافظ على خصوصيتك
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تواصل – وكالات:

أوصت بوابة التقنيات “موبايل زيشر.دي” أصحاب هواتف أندرويد بتعطيل وضع Debugging بعد الانتهاء من استخدامه، حيث يتم تفعيل هذا الوضع عند توصيل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي المزود بنظام غوغل أندرويد بالحواسيب عن طريق الكابل.

وعللت بوابة التقنيات الألمانية ذلك بأنه يمكن عن طريق وضع Debugging التغلب على قفل الشاشة، وهو ما قد يمثل خطورة في حال فقدان الهاتف أو سرقته، وغالباً ما تطلب برامج النسخ الاحتياطي أو مزامنة البيانات تفعيل هذا الوضع المصمم خصيصاً للمطورين.

ويعمل وضع Debugging على فتح واجهة تسمح بالوصول إلى وظائف النظام، التي تكون مؤمّنة في الوضع الافتراضي.

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بورصة تواصل

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