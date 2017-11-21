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«الإحصاء»: انخفاض الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بـ«نسبة طفيفة»

«الإحصاء»: انخفاض الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بـ«نسبة طفيفة»
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تواصل- واس:

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء(GaStat) اليوم تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنتwww.stats.gov.sa.

وسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المـعيشة انخفاضاً خـلال شهـر أكتوبر 2017م بلــغت نسبته 0.2% مقارنـــة بالشهر السابق (سبتمبر 2017).

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ (137.5) في شهر أكتوبر2017م انخفاضاً من (137.8) في شهر سبتمبر بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.

وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة وهي قسم النقل بنسبة 1.0 %، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3 %، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%،و قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1 %، وأخيراً قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.1 %.

على الجانب الآخر شهد ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً وهي: قسم الصحة بنسبة 0.4%، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.3 %، وأخيرا قسم الاتصالات بنسبة 0.2 %.

وظلت أقسام التبغ، والتعليم، والسلع والخدمات المتنوعة عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

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