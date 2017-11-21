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التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يُطلق موقعه الإلكتروني بـ3 لغات

التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يُطلق موقعه الإلكتروني بـ3 لغات
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تواصل- واس:

أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب موقعًا إلكترونيًا خاصًا على شبكة الانترنت، بثلاث لغات، هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية.
ويشكل الموقع الذي يمكن زيارته على الرابط ( www.imctc.org )، منصة لتوفير معلومات وبيانات رسمية عن عمل التحالف ضمن مجالات عمله الأربعة: الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري.
ويختص الجانب الفكري بالمحافظة على عالمية رسالة الإسلام، مع تعزيز قيم الاعتدال والتسامح وإعداد الرسائل الهادفة؛ لمواجهة الفكر المتطرف، ويقوم الجانب الإعلامي على إنتاج محتوى إعلامي رقمي ومعرفي؛ لدحض خطابات المنظمات الإرهابية والمتطرفة وادعاءاتها.
ويركز المحور الثالث على محاربة تمويل الإرهاب، بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص في الدول الأعضاء، وتطوير أُطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وتيسير تبادل المعلومات؛ لدعم محاربة تمويل الإرهاب.
وفي المجال العسكري سيعمل التحالف على المساعدة في تنسيق الجهود والموارد والتخطيط وتيسير عمليات تبادل المعلومات العسكرية والمساهمة في تسهيل بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تأسس في الرياض بمبادرة من المملكة العربية السعودية بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب.
كما أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب حساباته على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي:

تويتر:
IMCTC_AR@ بالعربية
IMCTC_EN @ بالانجليزية
IMCTC_FR @ بالفرنسية
فيس بوك :
IMCTC_AR بالعربية
IMCTC_EN بالانجليزية
IMCTC_FR بالفرنسية

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