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«مطار جدة»: الأمطار تسببت في تأخير وصول وإقلاع بعض الرحلات

«مطار جدة»: الأمطار تسببت في تأخير وصول وإقلاع بعض الرحلات
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تواصل – الرياض
أعلن مطار الملك عبدالعزيز‏ بجدة أن الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة، تسببت في تأخير لبعض الرحلات القادمة أو المغادرة لمطار المؤسس.
وطالب من المسافرين التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم، ومعرفة مستجدات المواعيد في حال طرأ عليها تغيير.
وحول تعرُّض مبنى الأرصاد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لصاعقة رعدية، قال المطار في حسابه على “تويتر”، إن الصاعقة أصابت جزءاً من الأجهزة الهوائية للمبنى، وجارٍ إصلاحها حالياً.
وأضاف أن عمل المركز لا يزال مستمراً لاستقبال وإرسال التقارير المناخية، دون خلل عبر أجهزة بديلة حتى إصلاح العطل.

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