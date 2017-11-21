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«المزروعي» لـ«تواصل»: أمطار جدة تجاوزت 50 مليمتراً.. ونستعين بـ«كمبيوتر عزيز»

«المزروعي» لـ«تواصل»: أمطار جدة تجاوزت 50 مليمتراً.. ونستعين بـ«كمبيوتر عزيز»
المزروعي
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تواصل – نايف الحربي:

كشف مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور منصور المزروعي، عن أن كمية الأمطار التي هطلت -حتى الآن- في مرصد جامعة الملك عبدالعزيز بلغت 56.9 مليمتر وهي أمطار تعد غزيرة.

وأكد “المزروعي”، في تصريح خاص لـ”تواصل”، أن الجامعة من خلال مركز التميز لأبحاث التغير المناخي، تتابع الحالة المطرية الحالية التي تؤثر على العديد من مناطق المملكة ومنها محافظة جدة.

وأوضح أن المركز يستخدم في متابعاته المناخية أحدث التقنيات والأجهزة، ومنها السوبر كمبيوتر “عزيز”، الذي قامت الجامعة مؤخراً بتشغيله.

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