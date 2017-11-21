علماء يتوقعون: هذه المناطق ستشهد زلازل مدمرة بعد شهور

تواصل – وكالات:

توقع علماء من جامعتي كولورادو ومونتانا الأمريكيتين، احتمالية زيادة عدد الزلازل خلال العام المقبل 2018، بأضرار تصل إلى مليار نسمة من كوكب الأرض.

وقال العلماء”: إن “العالم قد يتعرض لعشرين زلزالاً في 2018، والتي قد يندلع أشدها في المناطق الاستوائية”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفسر العلماء حدوث هذا الكم من الزلازل خلال العام المقبل، بسبب تباطؤ سرعة دوران الكرة الأرضية، وهو ما سينتج عنه نشاط زلزالي ضخم، بإطلاق كميات هائلة من الطاقة تحت الأرض.

وأوضحوا في الاجتماع السنوي للجمعية الجيولوجية الأمريكية، أن الاختلاف الناجم في سرعة الأرض، سيسبب تحولاً في شكل “اللب الداخلي” لها، بما يشمل هذا معادن مثل الحديد والنيكل، وهذا سينعكس بالتالي على النواة الخارجية السائلة لها.

وتأتي هذه التوقعات بعد وقوع زلزال بقوة 7.3 درجة على إيران؛ ما أسفر عن مقتل 400 شخص على الأقل، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.