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تقني يوضح الهدف من محاولات اختراق هواتف «آيفون».. ويقترح الحل

تقني يوضح الهدف من محاولات اختراق هواتف «آيفون».. ويقترح الحل
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المختص التقني، ياسر الرحيلي، الهدف من محاولات “الهاكرز” اختراق جوالات “آيفون” عن بعد، دون غيرها من الجوالات الأخرى.

وقال “الرحيلي” في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: إن “استهداف أجهزة الآيفون بالاختراق عن بعد يستهدف بشكل أساسي (غالباً) النسخ الاحتياطية في الأيكلاود أو اللابتوب ولا يستهدف الجهاز نفسه”.

وبشأن الحل لتجنُّب الاختراق، نصح التقني بـ”الحرص على تفعيل التحقق الثنائي لحساب الأيكلاود وتفعيل تشفير النسخة الاحتياطية في اللابتوب”.

وفي ذات السياق، أكد “الرحيلي” أن “الضغط على رابط في رسالة نصية أو إيميل أو رد على اتصال دولي مجهول أو إعادة الاتصال بالأرقام المجهولة الدولية التي لم يرد عليها، يسبب زيادتها بشكل كبير جداً”.

ونصح المختص التقني أيضاً في هذه الحالة بـ”تفعيل التحقق الثنائي عند تسجيل الدخول لحساباتك وإيميلاتك لتخفيف خطر الصفحات المزورة عليك بشكل كبير جداً”.

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