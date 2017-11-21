دراسة بحثية عالمية: غالبية السعوديين يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح

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أكدت دراسة بحثية عالمية أن استطلاع رأي أُجري على مواطني المملكة، وأظهر أن 72% من المواطنين يعتقدون أن دولتهم تمضي في الاتجاه الصحيح ويثقون في قراراتها.

جاء ذلك وفقاً لما كشفته شركة “إبسوس” العالمية للأبحاث، حيث أوضحت أنها قامت بدراسة بحثية حول العالم حملت عنوان “ماذا يقلق العالم”، مشيرة إلى أنها طبقتها على 26 دولة حول العالم.

وبحسب “الرياض” فقد أوضحت الشركة أن الدراسة خلصت إلى نتيجة مفادها أن الأكثرية من شعوب هذه الدول، وتحديدا 59% منهم يعتقدون أن بلدانهم تمضي في الطريق الخطأ.

وبينت أن الدراسة أظهرت أن شعوب ثلاث دول، يعتقدون أن دولهم تمضي في الاتجاه الصحيح، وهي “الصين والهند والمملكة العربية السعودية”.

وأشارت الدراسة إلى أن 72% من العينة في المملكة يعتقدون أن دولتهم تمضي في الاتجاه الصحيح ويثقون في قراراتها.