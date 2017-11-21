المالية: بيانات 2017 إيجابية.. وحققنا «47 مليار ريال» إيرادات غير نفطية خلال 3 أشهر

تواصل – الرياض:

أكد وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق الشهيب أن الإيرادات المحققة في الميزانية للربع الثالث لم تحتوِ على عوائد متحققة من صندوق الاستثمارات العامة، التي تعلن دائماً في نهاية الربع الرابع أي بشكل سنوي.

واعتبر الشهيب في مقابلة له مع فضائية “العربية” أن بيانات الميزانية للتسعة أشهر الأولى للعام المالي 2017 تعد “إيجابية جدا” وفقا لقوله.

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية بلغت خلال الربع الثالث 2017 نحو 47.8 مليار ريال بزيادة قدرها 80% مقارنة بـ26.56 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2016.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أول أمس تفاصيل ميزانية التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2017، حيث بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 142.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 11% عن الربع المماثل من العام الماضي، وأن الإيرادات غير النفطية للربع الثاني بلغت 47.8 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 94.3 مليار ريال.

كما بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال، بارتفاع قدره 5% عن الربع المماثل من العام المنصرم، وبلغ العجز خلال الربع الثالث من 2017 نحو 48.7 مليار ريال، فيما بلغ الدين العام 375.8 مليار ريال، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.