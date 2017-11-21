جدة تغرق من جديد في مياه الأمطار.. طوارىء واستنفار للإنقاذ (فيديو)

تواصل – جدة:

كشفت الأمطار التي تهطل على محافظة جدة من جديد، الكثير من الحقائق حول تصريفات مياه الامطار والسيول في الشوارع والطرق والأنفاق، التي تم اغلاقها حرصاُ على سلامة المواطنين والمقيمين بعد أن امتلأت بالمياه.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارات عالقة، واخرى جرفتها الأمطار، والشوارع التي تحولت الى بحيرات بسبب غزارة الأمطار.

وطبقا لبيانات مركز الأزمات بامارة منطقة مكة المكرمة فإنه تم اغلاق طرق: الحرمين من كوبري فلسطين حتى كوبري الملك عبدالله بكلا الاتجاهين، وطريق المدينة مهبط حليمة السعدية، وطريق الامير ماجد مع تقاطع الامير سعود الفيصل، وطريق الملك عبدالله باتجاه الشرق، دوار الكرة الأرضية حتى نفق السلام، مكة القديم، شارع جاك، الاندلس تقاطع فلسطين.

كما تم اغلاق أنفاق: فلسطين مع السبعين، نفق حراء مع السبعين، الستين مع الملك عبدالله باتجاه الجنوب، السلام، الملك عبدالله مع طريق المدينة.

وقال مركز الازمات إن الحالة المطرية، انتقلت باتجاه جنوب شرق محافظة جدة، وتمتد إلى العاصمة المقدسة مع استمرارية الحالة على محافظة جدة والأجزاء المجاورة.