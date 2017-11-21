جدة تغرق من جديد في مياه الأمطار.. طوارىء واستنفار للإنقاذ (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

ترشيحاتنا

مصادر: استثناء النساء من هذه العقوبات في المخالفات المرورية

مصادر: استثناء النساء من هذه العقوبات في المخالفات المرورية

شرطة الرياض تكشف غموض مقتل مواطن إثر إطلاق نار بأحد شوارع العاصمة

شرطة الرياض تكشف غموض مقتل مواطن إثر إطلاق نار بأحد شوارع العاصمة

«تغريدة» خاطئة لشاب سعودي تستدعي تدخل 3 دول

«تغريدة» خاطئة لشاب سعودي تستدعي تدخل 3 دول

الإعلان عن نتائج اختبار القدرات «قياس».. رابط الاستعلام بالداخل

الإعلان عن نتائج اختبار القدرات «قياس».. رابط الاستعلام بالداخل

جدة تغرق من جديد في مياه الأمطار.. طوارىء واستنفار للإنقاذ (فيديو)

0

تواصل – جدة:

كشفت الأمطار التي تهطل على محافظة جدة  من جديد، الكثير من الحقائق حول تصريفات مياه الامطار والسيول في الشوارع والطرق والأنفاق، التي تم اغلاقها حرصاُ على سلامة المواطنين والمقيمين بعد أن امتلأت بالمياه.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارات عالقة، واخرى جرفتها الأمطار، والشوارع التي تحولت الى بحيرات بسبب غزارة الأمطار.

وطبقا لبيانات مركز الأزمات بامارة منطقة مكة المكرمة فإنه تم اغلاق طرق: الحرمين من كوبري فلسطين حتى كوبري الملك عبدالله بكلا الاتجاهين، وطريق المدينة مهبط حليمة السعدية، وطريق الامير ماجد مع تقاطع الامير سعود الفيصل، وطريق الملك عبدالله باتجاه الشرق، دوار الكرة الأرضية حتى نفق السلام، مكة القديم، شارع جاك، الاندلس تقاطع فلسطين.

كما تم اغلاق أنفاق: فلسطين مع السبعين، نفق حراء مع السبعين، الستين مع الملك عبدالله باتجاه الجنوب، السلام، الملك عبدالله مع طريق المدينة.

وقال مركز الازمات إن الحالة المطرية، انتقلت باتجاه جنوب شرق محافظة جدة، وتمتد إلى العاصمة المقدسة مع استمرارية الحالة على محافظة جدة والأجزاء المجاورة.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد»: نهاية الأمطار الغزيرة على جدة.. فتح الميناء ونفق الأمير ماجد

«الأرصاد»: نهاية الأمطار الغزيرة على جدة.. فتح الميناء ونفق الأمير ماجد

صاعقة رعدية تصيب مبنى بمطار جدة.. وتضرر الأجهزة الهوائية للأرصاد

صاعقة رعدية تصيب مبنى بمطار جدة.. وتضرر الأجهزة الهوائية للأرصاد

الهلال الأحمر يرفع الجاهزية في جدة استعدادًا للأمطار

الهلال الأحمر يرفع الجاهزية في جدة استعدادًا للأمطار

إيقاف الحركة في ميناء جدة الإسلامي بسبب الأمطار وسرعة الرياح

إيقاف الحركة في ميناء جدة الإسلامي بسبب الأمطار وسرعة الرياح

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>